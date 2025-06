Mercato Inter futuro in bilico per Acerbi ma anche Bisseck continua ad essere richiesto! Ecco come cambierà la difesa | Ausilio ha in mente di fare quel colpo

Il mercato dell'Inter si infiamma: tra il futuro incerto di Acerbi e l'interesse continuo per Bisseck, la squadra nerazzurra si prepara a rivoluzionare la linea difensiva. La sfida è chiara: puntare su un settore che ha bisogno di ringiovanimento e solidità . La strategia di Ausilio mira a consolidare il reparto, mentre le trattative si fanno serrate. Ecco come potrebbe cambiare la difesa dell’Inter nella prossima stagione.

Mercato Inter, futuro in bilico per Acerbi ma anche Bisseck continua ad essere richiesto! Ecco come cambierĂ la difesa per la prossima stagione. Uno degli obiettivi giĂ preannunciati dai dirigenti del mercato Inter sarĂ quello di puntellare e ringiovanire la difesa. Ruolo nel quale, come spiega la Gazzetta dello Sport, il futuro di Francesco Acerbi ora è in bilico. Yann Bisseck continua ad essere corteggiato dalla Premier League. Ecco che il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, passa all’azione: il primo nome nella lista della spesa è quello di Giovanni Leoni del Parma. MERCATO INTER – « La difesa nerazzurra cambierĂ volto nella prossima stagione: in bilico la posizione di Acerbi, da valutare anche il futuro di Bisseck, che continua a essere richiesto in Premier. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, futuro in bilico per Acerbi ma anche Bisseck continua ad essere richiesto! Ecco come cambierĂ la difesa: «Ausilio ha in mente di fare quel colpo»

