Mercati | incertezza e scarsa prevedibilità suggeriscono approccio neutrale

In un contesto di mercati segnato da incertezza e scarsa prevedibilità, la prudenza diventa la strategia vincente. Anima SGR, nella sua analisi mensile, evidenzia come sia fondamentale adottare un approccio neutrale, ispirato alla riflessività del “Pensatore” di Rodin. Solo così si potrà navigare con saggezza tra le onde di volatilità, lasciando spazio alla riflessione prima di prendere decisioni cruciali.

Nella sua analisi mensile del contesto economico Anima SGR ha sottolineato che il panorama dei mercati resta caratterizzato da una "forte incertezza" e da una "scarsa visibilità" su cosa accadrà in futuro. In questo quadro – sottolineano gli esperti – diventa "essenziale concedersi il beneficio del dubbio", come l'immagine del "Pensatore" di Rodin, "che si ferma a riflettere prima di agire". Per questo Anima consiglia "un approccio neutrale sulle principali asset class, evitando di adottare posizioni rigide che riflettano convinzioni forti". Usa, Eurozona e Cina. "La crescita negli Stati Uniti mostra segnali di rallentamento, ma, così come riflesso dalle probabilità desunte dai sondaggi di mercato, abbiamo rivisto al ribasso le probabilità di recessione, grazie ai dati macroeconomici resilienti, all'elevata liquidità e all'attenuazione delle tensioni commerciali", sottolinea Anima SGR.

