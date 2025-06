Mercati forte incertezza e scarsa prevedibilità suggeriscono approccio neutrale

In un contesto globale segnato da forte incertezza e prevedibilità limitata, la prudenza diventa la strategia più saggia. Secondo l’analisi mensile di Anima SGR, adottare un approccio neutrale permette di navigare con flessibilità tra le oscillazioni dei mercati, senza lasciarsi sopraffare dall'ansia del domani. Come il “Pensatore” di Rodin, è fondamentale riflettere prima di agire, consolidando decisioni ponderate che proteggano gli investimenti.

Nella sua analisi mensile del contesto economico, Anima SGR ha sottolineato che il panorama dei mercati resta caratterizzato da una "forte incertezza" e da una "scarsa visibilità" su cosa accadrà in futuro. In questo quadro – sottolineano gli esperti – diventa "essenziale concedersi il beneficio del dubbio", come l'immagine del "Pensatore" di Rodin, "che si ferma a riflettere prima di agire". Per questo Anima consiglia "un approccio neutrale sulle principali asset class, evitando di adottare posizioni rigide che riflettano convinzioni forti". Usa, Eurozona e Cina. "La crescita negli Stati Uniti mostra segnali di rallentamento, ma, così come riflesso dalle probabilità desunte dai sondaggi di mercato, abbiamo rivisto al ribasso le probabilità di recessione, grazie ai dati macroeconomici resilienti, all'elevata liquidità e all'attenuazione delle tensioni commerciali" sottolinea Anima SGR.