mentre sinner e alcaraz si davano battaglia sugli spalti le star regalavano lezioni di raffinatezza tra gonne midi camicie bianche e accessori da diva

Il torneo trasmetteva un'energia travolgente, tra avvincenti sfide come quella tra Sinner e Alcaraz e una tribuna signorile che sapeva come brillare. Mentre i tennisti si davano battaglia sul campo, le star regalavano autentiche lezioni di stile con gonne midi, camicie bianche e accessori da diva. Un evento dove il glamour e l’eleganza sono stati protagonisti, lasciando tutti con l’ispirazione per un guardaroba raffinato e senza tempo. E Natalie Portman ne è stata la prova vivente.

Match ad alto tasso di glamour. Il tennis, si sa, è da sempre sinonimo di una certa eleganza, di una naturale propensione verso un gusto raffinato e classico, sofisticato e discreto. Anche per quello che riguarda gli ospiti seduti in tribuna. Come ha dimostrato Natalie Portman al Roland Garros 2025. L'attrice Premio Oscar, vista di recente all'ultimo show di Dior firmato Maria Grazia Chiuri, era infatti tra le numerose star accorse a Parigi. Da Lily Collins a Camille Cottin, da Spike Lee a Pharrell Williams, le prime file del Philippe-Chatrier si sono riempite di celebrities e personalità di spicco.

