Menchetti | Arezzo libera dagli organismi geneticamente modificati | una mozione contro l’indifferenza

Arezzo si distingue ancora una volta per il suo impegno civile e ambientale: Michele Menchetti ha presentato una mozione per dichiarare la città libera da organismi geneticamente modificati, vecchi e nuovi. Un gesto forte contro l’indifferenza e a tutela del territorio, della salute e delle future generazioni. La proposta vuole risvegliare coscienze e promuovere un cambiamento concreto, perché il rispetto per l’ambiente parte dalle scelte di oggi.

Arezzo, 9 giugno 2025 – “Il mio è un un appello deciso per la protezione del territorio aretino e la mozione depositata agli uffici di presidenza del Consiglio Comunale lo testimonia: il Comune di Arezzo deve essere dichiarato libero da OGM vecchi e nuovi, incluse le tecniche di evoluzione assistita" le parole del consigliere comunale Michele Menchetti. “L’iniziativa mira a salvaguardare l’agricoltura locale, la salute pubblica e la biodiversità, in un contesto d’incertezza della normativa europea e di crescenti preoccupazioni sugli impatti delle nuove tecniche. Non possiamo infatti ignorare i rischi che l’introduzione di nuovi OGM, specie quelli non regolamentati, potrebbe comportare e la proposta della Commissione Europea di un regolamento che cancellerebbe obblighi di tracciabilità ed etichettatura è preoccupante e metterebbe a repentaglio le nostre filiere di eccellenza, in particolare il biologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Menchetti: “Arezzo libera dagli organismi geneticamente modificati: una mozione contro l’indifferenza”

