Memorial Vittorio Giordano | la Polizia di Stato trionfa nel torneo di Firenze

Il Memorial Vittorio Giordano, giunto alla sua nona edizione, è molto più di un semplice torneo di calcio: è un tributo vivo e sentito alla memoria di un agente coraggioso. Quest’anno, allo stadio ’Bozzi’ delle Due Strade di Firenze, la Polizia di Stato ha trionfato ancora una volta, dimostrando spirito di squadra e grande valore. La vittoria non è solo sportiva, ma simbolo di unità e rispetto, onorando la memoria di Vittorio e il suo esempio di dedizione.

Anche quest’anno allo stadio ’Bozzi’ delle Due Strade di Firenze si è svolto il “Memorial Vittorio Giordano“, giunto alla nona edizione. Triangolare dedicato alla memoria dell’agente di polizia, in forza alla questura di Firenze, deceduto tragicamente il 16 marzo 2013 mentre si stava recando a prendere servizio. Il torneo organizzato dell’ispettore Fabio Armenante, ha visto la vittoria della squadra della Polizia di Stato, capitanata da Lucio Di Leonardo che ha avuto la meglio sulla formazione ’Cartapesca and friends’, guidata da Andrea De Genua. Al terzo posto la formazione degli All Stars, del capitano Rocco Soccodato. 🔗 Leggi su Lanazione.it