Memorial Leonardo Mussini | Successo per le giovanili Spezia e Apuani a Parma

Un successo che va oltre il campo: le giovanili della Spezia e delle Apuani Rugby Massa hanno lasciato il segno al 4° Memorial Leonardo Mussini di Parma. Un evento che unisce, forma e ispira le nuove generazioni, creando ricordi indelebili nel cuore di chi crede nello sport come strumento di crescita personale e di comunità. I primi a scendere in...

"Eventi che uniscono, fanno crescere sia tecnicamente che personalmente e lasciano un segno indelebile nel cuore". Soddisfatto Giuseppe Sturlese, il presidente della Dr Ferroviaria Spezia le cui giovanili, unite agli Amici dell’Apuani Rugby Massa, dalla categoria Under 6 alla Under 14, hanno preso parte al 4° Memorial Leonardo Mussini di scena alla Cittadella del Rugby a Parma, organizzato da Zebre Parma e Rugby Parma. I primi a scendere in campo, la categoria Under 14, 20 le squadre provenienti da tutta Italia e la U14 Spezia Apuani di Paolo Vergassola e Andrea Spadoni, formata dagli atleti Francesco Birga, Andrea Buffa, Fabrizio De Santis, Nicholas Cinquini, Noah Toffi, Nicholas Peroncini, Elia Balestri, Daniele Lanforti, Francesco Marchini, Elia Casella, Hamza Darki, Silvio Santucci, Edoardo Cordenos, Luca Spadoni, Luca Pellegrini, Matteo Landi, Alessio Bertella, hanno avuto modo di confrontarsi con squadre di un certo calibro. 🔗 Leggi su Lanazione.it