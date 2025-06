Meloni convoca il vertice con Salvini e Tajani su terzo mandato e fine vita

Il centrodestra si prepara a un vertice cruciale a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni con Salvini, Tajani e Lupi, per discutere di temi caldi come il terzo mandato e le questioni legate alla fine vita. Dopo il risultato del referendum su lavoro e cittadinanza, l’incontro promette di delineare le strategie future, affrontando anche delicate decisioni politiche. L’attesa cresce: quali saranno le decisioni che plasmeranno il nostro panorama politico?

Vertice all'orizzonte nel centrodestra dopo il risultato del referendum su lavoro e cittadinanza. I leader di maggioranza, secondo quanto si apprende, domani si vedranno a palazzo Chigi per fare un punto sulla situazione politica. Al tavolo assieme alla premier e leader di FdI Giorgia Meloni ci saranno i vice Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (FI), e Maurizio Lupi (Nm). Da quanto filtra, tra i temi ci sarà un confronto sul dossier regionali, dopo l'apertura di FdI sul terzo mandato per i governatori, e quello legato al dibattito in Parlamento sul fine vita.

In questa notizia si parla di: Meloni Vertice Salvini Tajani

