Meloni convoca gli alleati | vertice a Chigi con Tajani e Salvini sul tavolo fine vita e terzo mandato

Giorgia Meloni convoca i principali alleati per un vertice a Palazzo Chigi, affrontando temi cruciali come il fine vita e il terzo mandato. Un incontro strategico per trovare un accordo condiviso e superare le tensioni, anche in vista delle imminenti regionali. Dopo il fallimento del referendum su lavoro e cittadinanza, la leadership di governo si stringe per delineare le prossime mosse politiche più importanti. La sfida è aperta: quali saranno le decisioni che plasmeranno il futuro dell'esecutivo?

Trovare un accordo su un testo condiviso sul fine vita. E magari risolvere il nodo del terzo mandato per i governatori e delle candidature alle Regionali di autunno. Nel day after del referendum fallito su lavoro e cittadinanza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i leader della maggioranza: secondo quanto apprende il Fatto, martedì a pranzo a palazzo Chigi la premier vedrà i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il segretario di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Probabile che, visto il tema da discutere, sia presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni convoca gli alleati: vertice a Chigi con Tajani e Salvini, sul tavolo fine vita e terzo mandato

