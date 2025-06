Meghan e Harry festeggiano il compleanno di Lilibet a Disneyland

Un momento magico e ricco di emozioni: Meghan e Harry celebrano il quarto compleanno di Lilibet a Disneyland, regalando alla loro piccola una giornata indimenticabile tra sorrisi e avventure. La dolce narrazione della festa attraverso Instagram ci permette di condividere questa gioiosa esperienza familiare, testimoniando l’amore e la cura che circondano la loro piccola principessa. E così, tra magia e affetto, si chiude un capitolo speciale di questa splendida giornata.

Per il quarto compleanno di Lilibet, Meghan e Harry hanno deciso di portare la loro secondogenita a Disneyland. A raccontare la festa è la stessa Meghan pubblicando su Instagram il video della giornata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Meghan e Harry festeggiano il compleanno di Lilibet a Disneyland

