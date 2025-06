Medioriente | Tajani 11 giugno Adam in Italia ok Israele a partenza

Il ritorno di Adam in Italia segna un momento di speranza e solidarietà tra due nazioni. Il bambino, accompagnato dalla famiglia, arriverà il 11 giugno, dopo l'autorizzazione del governo israeliano, e riceverà le cure necessarie in Lombardia. Un gesto che sottolinea l’umanità e l’impegno per il benessere dei più piccoli, in un contesto di complessità geopolitica. La vicenda di Adam ci ricorda quanto siano preziosi i legami e la solidarietà internazionale.

Milano, 9 giu. (LaPresse) – “Il giorno 11 arriverà in Italia Adam con la mamma, la zia e 4 cuginetti. Ieri sera il governo di Israele ha autorizzato la partenza, quindi è confermato che l’11 saranno in Italia. Verranno curati credo in Lombardia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ospite alla trasmissione ‘Il Rosso e il Nero’ su Radio 1, parlando del piccolo Adam, figlio di 11 anni della dottoressa Alaa al-Najjar, che ha perso il marito e gli altri 9 figli in un bombardamento israeliano che ha colpito la loro casa a Khan Younis il 23 maggio scorso. “Credo che riusciremo a fare arrivare da Gaza anche una cinquantina di persone oltre ad Adam. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Tajani, 11 giugno Adam in Italia, ok Israele a partenza

In questa notizia si parla di: Adam Italia Tajani Israele

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

Si vanta di accogliere ciò che resta di una delle migliaia di famiglie sterminate da Israele a Gaza. Si è opposto in tutte le sedi a sanzioni e misure che avrebbero potuto salvarle. Signore e signori, @Antonio_Tajani. Partecipa alla discussione

Tajani anziché chiedere scusa agli italiani per le astensioni all’Onu, per la vergognosa copertura politica e militare e le strette di mano dei membri del Governo a Netanyahu che ha trucidato 60 mila palestinesi, oltre 15 mila bambini, ora si mette a sputare vele Partecipa alla discussione

Tajani a Rainews: "Stiamo lavorando all'arrivo di Adam, se la madre lo permetterà" - Il ministro degli esteri è intervenuto a Pomeriggio24 sulla situazione nella Striscia: l'Italia sta aiutando più degli altri paesi, 130 i bimbi in cura nel nostro Paese, che sin dall'inizio della guer ... Leggi su msn.com

Tajani: «Adam verrà in Italia, forse sarà operato l’11 giugno» - Adam, ultimo figlio di una pediatra palestinese che ne ha persi altri nove in un bombardamento su Gaza da parte di Israele, ha dichiarato che il piccolo verrà «appena possibile» in Italia, accompagnat ... Leggi su msn.com

Adam, unico sopravvissuto tra dieci fratelli, sarà trasferito in Italia per le cure. Ma serve l’ok di Israele - La Regione Lombardia ha offerto il proprio supporto proponendo anche l’accoglienza del padre, quando era ancora in vita. Leggi su ilsole24ore.com