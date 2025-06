McTominay eletto Player of the Month di Maggio

Un nuovo traguardo per Scott McTominay, il centrocampista scozzese che continua a sorprendere i tifosi del Napoli. Con il suo impegno e le sue prestazioni di alto livello, ha conquistato il riconoscimento di Player of the Month di maggio, un attestato di stima arrivato direttamente dai supporter partenopei. Questo premio rafforza la posizione di McTominay come uno dei protagonisti indiscussi della stagione. La sua determinazione promette ancora grandi emozioni nel prosieguo del campionato.

Ancora un riconoscimento per il centrocampista scozzese. Scott McTominay, centrocampista del Napoli, eletto POTM di Maggio dai tifosi partenopei. Ecco il comunicato ufficiale della Ssc . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay eletto Player of the Month di Maggio

In questa notizia si parla di: Mctominay Eletto Maggio Player

McTominay eletto Player of the Month di Maggio - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, eletto POTM di Maggio dai tifosi partenopei. Leggi su forzazzurri.net

SSCN - Napoli, Scott McTominay eletto Player of the Month di maggio dai tifosi azzurri - Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista scozzes ... Leggi su napolimagazine.com

SSCN – E’ Scott McTominay il “Player of the Month di Maggio” - Scott McTominay eletto Player of the Month di Maggio dai tifosi del Napoli. Leggi su ilnapolionline.com