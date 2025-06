McTominay e Lobotka stop dalle Nazionali Rafa Marin celebra Napoli | Un’esperienza unica

Brutte notizie per Scozia e Slovacchia: McTominay e Lobotka devono lasciare i rispettivi ritiri a causa di problemi fisici, mettendo in forse le loro presenze. Nel frattempo, Rafa Marin si prende la scena con entusiasmo, celebrando il Napoli come un’esperienza unica nel suo genere. Un momento di grande orgoglio per i tifosi partenopei, che vedono nella squadra una vera e propria avventura di passione e successi.

"> Cattive notizie per Scozia e Slovacchia: Scott McTominay e Stanislav Lobotka hanno lasciato i ritiri delle rispettive nazionali a causa di problemi fisici. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista del Manchester United ha accusato un colpo al ginocchio durante l’amichevole contro l’Islanda disputata venerdì scorso, e per questo non sarĂ disponibile per il match contro il Liechtenstein in programma domani. Anche Lobotka ha salutato anticipatamente il ritiro slovacco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - McTominay e Lobotka, stop dalle Nazionali. Rafa Marin celebra Napoli: «Un’esperienza unica»

