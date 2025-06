McKennie Juve anche il rinnovo dell’americano è stato congelato dalla nuova dirigenza La sua firma è quella più urgente | cosa filtra sul futuro del centrocampista Ultime

Il futuro di Weston McKennie a Torino rimane incerto: il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel giugno 2026, è stato temporaneamente congelato dalla nuova dirigenza, nonostante gli sforzi già avviati. La Juventus si trova ora a un crocevia, con le trattative che si fanno più urgenti che mai. Cosa riserverà il destino del centrocampista americano? Le ultime indiscrezioni gettano luce su una situazione ancora tutta da definire, ma la pazienza sta per finire.

McKennie Juve, anche il rinnovo dell’americano è congelato nonostante la scadenza a giugno 2026. Le ultime novità sul suo futuro. Il Corriere dello Sport ha fornito un aggiornamento di calciomercato Juve anche sulla questione rinnovi. Federico Gatti e Kenan Yildiz erano ad un passo dalla firma, ma il nuovo dg Comolli e Chiellini prendono tempo in attesa del nuovo ds. Il rinnovo di Weston McKennie, invece, è quello più urgente: l’attuale contratto è in scadenza a giugno 2026, le parti torneranno a trattare dopo il Mondiale per Club. La volontà condivisa, infatti, è quella di proseguire ancora insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, anche il rinnovo dell’americano è stato congelato dalla nuova dirigenza. La sua firma è quella più urgente: cosa filtra sul futuro del centrocampista. Ultime

In questa notizia si parla di: Juve Rinnovo Americano Congelato

Szczesny, rinnovo Barcellona? La rivelazione dell’ex Juve: «Ecco chi deciderà» - Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, ha svelato una possibile svolta nella sua carriera. In una recente intervista al quotidiano catalano SPORT, ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta di rinnovo biennale dal Barcellona, ma ha sottolineato che la decisione finale spetta a un fattore chiave.

Yildiz aspetta la Juve negli USA: il rinnovo per allontanare le sirene inglesi - Dopo un weekend di riposo, stamattina giocatori e staff tecnico della Juventus si ritroveranno alla Continassa per il primo dei cinque allenamenti che preluderanno la partenza per gli Stati Uniti, ... Leggi su 90min.com

Calciomercato Juventus News/ McKennie, c’è il rinnovo per l’americano. Contatti per Sancho (23 agosto 2024) - Stiamo parlando di Weston McKennie, centrocampista americano che sarebbe ad un passo dal rinnovo con il club bianconero. Leggi su ilsussidiario.net

Clamoroso Juventus-McKennie: pace fatta! L'americano torna a lavorare col gruppo - Ribadiamo: elemento fondamentale per la permanenza di McKennie è l'apertura a rinnovare a cifre ridotte, o almeno meno alte rispetto alle iniziali richieste. Leggi su calciomercato.com