Grande notizia per i fan di Maxton Hall! Prime Video ha ufficialmente confermato la produzione della stagione 3 della serie, tratta dai celebri romanzi di Mona Kasten. Dopo il successo delle prime due stagioni, l’attesa si fa ancora più emozionante: il nuovo capitolo, tratto da Save You, arriverà in streaming il 7 novembre. La storia tra amore, mistero e crescita continua a conquistare il pubblico, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura.

Prime Video ha annunciato ufficialmente che verrĂ realizzata la stagione 3 della serie Maxton Hall, tratta dai romanzi di Mona Kasten. Prime Video, con un comunicato ufficiale, ha confermato la produzione della stagione 3 della serie Maxton Hall - Il mondo tra di noi. Il secondo capitolo della storia tratta dai romanzi bestseller Save You scritti da Mona Kasten arriverĂ in streaming a partire dal 7 novembre. Pochi giorni fa era stato infatti condiviso online il teaser trailer delle puntate inedite. Cosa racconta Maxton Hall La serie ha al centro i due giovani protagonisti Ruby e James, interpretati da Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Maxton Hall - Il mondo tra di noi: Prime Video conferma la produzione della stagione 3

