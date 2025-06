Maxi rissa tra giovani con mazze e bottigliate Cassonetti trascinati in mezzo alla strada

Una tranquilla serata si è trasformata in un caos improvviso e violento a Varedo, dove due schieramenti di giovani si sono affrontati in una guerriglia urbana con mazze e bottiglie, trascinando cassonetti in strada. La scena, sotto gli occhi sgomenti dei residenti, ha ricordato il Far West per circa venti minuti. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza urbana.

Guerriglia urbana ieri sera a Varedo, dove poco dopo la mezzanotte in via Umberto I e nelle strade vicine si è accesa una maxi rissa tra due gruppi contrapposti di giovani armati di mazze. Sotto gli occhi sgomenti dei residenti, per una ventina di minuti c'è stato il Far west: cassonetti della.

