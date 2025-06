maxi furto in casa di massimo ferrero a roma in piazza di spagna rubati gioielli e banda in fuga

Un colpo da film scuote il cuore di Roma: i ladri hanno sferrato un maxi furto nella casa di Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria, in piazza di Spagna. Gioielli preziosi e oggetti di valore sono stati sottratti, e la banda è riuscita a dileguarsi prima che arrivassero le forze dell’ordine. La città resta in allerta, mentre cresce la paura tra i residenti e le celebrità.

