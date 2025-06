Maxi-furto a casa di Massimo Ferrero | rubati i gioielli della moglie

Un maxi furto scuote ancora una volta la vita di Massimo Ferrero, questa volta con il colpo ai danni della casa e il furto dei gioielli della moglie. Un episodio che richiama le drammatiche violazioni di dieci anni fa, quando Ferrero fu vittima di un furto nella sua villa sul lungomare di Sabaudia. La paura e l’ansia si riaccendono, lasciando intravedere un possibile ritorno di vecchi fantasmi e nuove minacce alla sua sicurezza.

Ferrero era già stato vittima di un furto dieci anni fa mentre si trovava in vacanza a Sabaudia, in provincia di Latina. Quella volta, nel luglio del 2015, entrarono di notte nella villa sul lungomare presa in affitto e, mentre l'imprenditore dormiva, presero le chiavi della sua Porsche. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Maxi-furto a casa di Massimo Ferrero: rubati i gioielli della moglie

In questa notizia si parla di: Furto Ferrero Maxi Casa

Massimo Ferrero, furto a casa dell'ex presidente della Sampdoria a Roma: i ladri scappano con gioielli e soldi - Una serata da incubo per l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, vittima di un furto nel cuore di Roma.

Maxi furto a casa Ferrero, rubati gioielli della moglie - Brutta sorpresa per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al rientro nella sua abitazione nel cuore di Roma. Leggi su ansa.it

Furto a casa di Massimo Ferrero: il bottino e “giallo” sull’assenza di segni di effrazione - Massimo Ferrero vittima di un furto nella sua casa a Roma: appartamento svaligiato, bottino da quantificare e nessun segno di effrazione. Leggi su msn.com

Furto in casa di Massimo Ferrero: casa in soqquadro, portati via gioielli - 30, ha chiamato la polizia raccontando di aver trovato la casa a soqquadro al suo rientro. Leggi su msn.com