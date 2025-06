Mauro Coruzzi sul secondo ictus | “Sono caduto e ho sbattuto la testa sono rimasto a terra per ore Ho fatto testamento”

Mauro Coruzzi, noto per il suo spirito resiliente, condivide con sincerità l’esperienza di un secondo ictus: un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. Dopo aver subito una caduta e aver passato ore a terra, ha affrontato il percorso della ripresa con determinazione. La sua testimonianza ci ricorda quanto la salute possa essere fragile e l’importanza di prendersi cura di sé. Continua a leggere per conoscere la sua storia e il suo cammino di rinascita.

Mauro Coruzzi, lo scorso febbraio, ha avuto un altro ictus: "Prendo parecchi farmaci. Non mi sono ancora ripreso del tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Sono Mauro Coruzzi Ictus

Quella volta che Mauro Corona portò a forza un ateo in chiesa: «Sono stato processato per sequestro di persona¨ - La storia di Mauro Corona e di suo padre Meni è un racconto intenso di sofferenza e resilienza. Ricordando quegli anni difficili, Corona rivela come la forza interiore lo abbia aiutato a superare traumi ancestrali e a trovare il coraggio di affrontare il mondo.

Mauro Coruzzi (Platinette) e il secondo ictus: «Mi ha salvato la signora delle pulizie. Sono rimasto due mesi in ospedale. Ho già fatto il testamento» https://msn.com/it-it/notizie/italia/mauro-coruzzi-platinette-e-il-secondo-ictus-mi-ha-salvato-la-signora-delle-puli Partecipa alla discussione

Mauro Coruzzi (Platinette) e il doppio ictus: «Mi ha salvato la signora delle pulizie, per due mesi in ospedale. Ho già fatto il testamento» https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/mauro-coruzzi-platinette-e-il-doppio-ictus-mi-ha-salvato-la-signora-delle-pulizie- Partecipa alla discussione

Mauro Coruzzi sul secondo ictus: “Sono caduto e ho sbattuto la testa, sono rimasto a terra per ore. Ho fatto testamento” - Mauro Coruzzi, lo scorso febbraio, ha avuto un altro ictus: “Prendo ancora parecchi farmaci. Leggi su fanpage.it

Mauro Coruzzi (Platinette) e il doppio ictus: «Mi ha salvato la signora delle pulizie, per due mesi in ospedale. Ho già fatto il testamento» - Tutto è successo all’improvviso, in pochi secondi, senza preavviso. Leggi su msn.com

Mauro Coruzzi (Platinette): il dramma del secondo ictus e la decisione di fare testamento - Dopo un secondo ictus, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, rivela chi lo ha salvato e la decisione di fare testamento. Leggi su msn.com