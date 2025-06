Mauro Coruzzi racconta il secondo ictus | Sono rimasto a terra per ore ecco chi mi ha salvato lei

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, apre il suo cuore raccontando il drammatico episodio del secondo ictus che lo ha colpito. Un’esperienza che lo ha lasciato a terra per ore, ma anche un momento di rinascita grazie all’intervento di una persona speciale. La sua storia, fatta di coraggio e speranza, ci ricorda quanto sia fondamentale riconoscere i segnali di emergenza e agire tempestivamente. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda possa ispirarci.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 69 anni, racconta del secondo ictus che lo ha colpito lo scorso febbraio e che . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Mauro Coruzzi racconta il secondo ictus: “Sono rimasto a terra per ore, ecco chi mi ha salvato lei”

In questa notizia si parla di: Mauro Coruzzi Racconta Secondo

Mauro Coruzzi sul secondo ictus: “Sono caduto e ho sbattuto la testa, sono rimasto a terra per ore. Ho fatto testamento” - Mauro Coruzzi, noto per il suo spirito resiliente, condivide con sinceritĂ l’esperienza di un secondo ictus: un episodio che ha segnato profondamente la sua vita.

Mauro Coruzzi racconta il suo calvario dopo il secondo ictus: “Non mi sono ancora ripreso del tutto” - Mauro Coruzzi, noto come Platinette, racconta la sua lotta dopo un secondo ictus nel 2025, evidenziando il supporto della colf e il suo percorso di recupero tra fisioterapia e riflessioni sulla vita. Leggi su ecodelcinema.com

''Mi ha salvato la donna delle pulizie'': Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, racconta il suo secondo ictus - Mauro Coruzzi, conosciuto in arte anche come Platinette, svela in una lunga intervista il suo lungo calvario. Leggi su gossip.it

Mauro Coruzzi (Platinette) e un nuovo ictus: «Mi ha salvato la signora delle pulizie. Ho già fatto il testamento» - Non mi sono ancora ripreso del tutto” ha detto a DiPiù ... Leggi su corriere.it