Mauro Coruzzi – Platinette ha avuto un altro ictus | Sono vivo grazie alla donna delle pulizie

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, apre il suo cuore raccontando per la prima volta i drammatici momenti di un nuovo ictus subito a febbraio. Un episodio che avrebbe potuto cambiare drasticamente la sua vita, se non fosse stato per l’intervento tempestivo e il supporto di una donna speciale: la sua donna delle pulizie. La forza di Mauro e la solidarietà umana dimostrano ancora una volta come la speranza possa nascere anche nelle situazioni più difficili.

«Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza». Mauro Coruzzi, nome d’arte Platinette, per la prima volta racconta i momenti drammatici di un ictus che lo ha colpito lo scorso febbraio. Già nel 2023 il conduttore era stato vittima di un attacco ischemico al quale era seguita, dopo il ricovero, una fase complessa di riabilitazione. L’attore ha infatti seguito un percorso di riabilitazione e logopedia. Purtroppo lo scorso 8 febbraio 2025 si è verificato un secondo ictus che ha spaventato moltissimo i fan. “Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mauro Coruzzi – Platinette ha avuto un altro ictus: “Sono vivo grazie alla donna delle pulizie”

