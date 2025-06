Mauro Coruzzi il racconto choc del secondo ictus | ‘Ore a terra senza potermi muovere’

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, condivide in modo sconvolgente il suo dramma: un secondo ictus che lo ha lasciato immobile per 8216 ore. Tra corse in ospedale, interventi e rinascite, la sua storia è un inno alla forza e alla speranza. Questi momenti difficili non hanno spento il suo spirito: scopri come Mauro sta affrontando questa sfida e il suo percorso di rinascita, un esempio di resilienza per tutti noi.

L‚Äôintervento provvidenziale della colf, la corsa in ospedale e la nuova battaglia per tornare alla normalit√†. Un nuovo durissimo capitolo nella vita di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Il popolare conduttore, attore e opinionista 69enne ha raccontato in una lunga e toccante intervista al settimanale DiPi√Ļ i dettagli del secondo ictus che lo ha colpito nel febbraio 2025, a distanza di appena due anni dal primo grave episodio del marzo 2023. ‚Äú Sono caduto, ho sbattuto la testa. Per ore sono rimasto a terra, senza potermi muovere ‚ÄĚ, ha raccontato Coruzzi, che con lucidit√† ma anche dolore ripercorre l‚Äôistante in cui ha capito che qualcosa non andava.

