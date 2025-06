Mauro Coruzzi | A febbraio ho avuto un altro ictus Per ore sono rimasto per terra senza potermi muovere Mi ha salvato la mia colf

La straordinaria storia di Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ci ricorda quanto un gesto di solidarietà possa cambiare la vita. A febbraio, un ictus lo ha colpito duramente, lasciandolo immobile a terra per ore. La sua colf, con coraggio e prontezza, gli ha salvato la vita. Un episodio che sottolinea il valore inestimabile dell’aiuto umano, dimostrando che anche nei momenti più bui, la speranza può nascere da un gesto semplice ma potente.

In conduttore, in arte Platinette, lo ha raccontato per la prima volta. A salvarlo è stata la sua colf: «Se non ci fosse stata lei, forse, oggi non sarei qui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mauro Coruzzi: «A febbraio ho avuto un altro ictus. Per ore sono rimasto per terra, senza potermi muovere. Mi ha salvato la mia colf»

In questa notizia si parla di: Mauro Coruzzi Febbraio Avuto

Mauro Coruzzi racconta il secondo ictus: “Sono rimasto a terra per ore, ecco chi mi ha salvato” - Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, condivide un’esperienza drammatica: il suo secondo ictus, che lo ha colpito lo scorso febbraio, lo ha lasciato a terra per ore.

Mauro Coruzzi: «A febbraio ho avuto un altro ictus. Per ore sono rimasto per terra, senza potermi muovere. Mi ha salvato la mia colf» - A salvarlo è stata la sua colf: «Se non ci fosse stata lei, forse, oggi non sarei qui» ... Leggi su vanityfair.it

Mauro Coruzzi sul secondo ictus: “Sono caduto e ho sbattuto la testa, sono rimasto a terra per ore. Ho fatto testamento” - Mauro Coruzzi, lo scorso febbraio, ha avuto un altro ictus: “Prendo ancora parecchi farmaci. Leggi su fanpage.it

Mauro Coruzzi (Platinette) e un nuovo ictus: «Mi ha salvato la signora delle pulizie. Ho già fatto il testamento» - Non mi sono ancora ripreso del tutto” ha detto a DiPiù ... Leggi su corriere.it