Maurizio Landini non arretra | Questo referendum è una sconfitta sì ma per noi sarà un punto di partenza

Maurizio Landini non si arrende: nonostante la sconfitta del referendum 232 e il fallimento del 236, per noi rappresenta solo un punto di partenza. Il segretario della Cgil insiste: «Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi», e questa sfida ci spinge a guardare avanti, rafforzando la nostra determinazione nel difendere i diritti dei lavoratori e promuovere un futuro di cambiamento reale.

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, arriva in conferenza stampa poco dopo le 4, quando il dato dell’affluenza ai quattro referendum promossi dal sindacato sul Jobs act, oltre a quello indetto da +Europa sulla cittadinanza, è praticamente definitivo ed è basso, al 30,54% escluso però il collegio estero (che potrebbe far scendere il risultato finale): «Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi, quindi è chiaro che quello che avremmo voluto, cioè che fosse una giornata di festeggiamento e vittoria, non è tale – dice Landini – Ma gli ultimi dati che attestano il risultato attorno al 30% ci appaiono un numero importante, i problemi che abbiamo posto con questo referendum rimangono completamente sul tavolo, in termini di sicurezza negli appalti e lavoro precario e poco pagato». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Maurizio Landini Referendum Arretra

