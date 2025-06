Maurizio Cattelan porta a Bergamo le sue stagioni

Scopri la straordinaria esposizione di Maurizio Cattelan, “Seasons”, che anima Bergamo tra Città Alta e Bassa. Un percorso coinvolgente che invita a riflettere sul passare del tempo, intrecciando storie personali e collettive. Tra installazioni sorprendenti e simbolismi profondi, ti sorprenderà vedere un bambino sulle spalle di Garibaldi, simbolo di memoria e cambiamento. Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore della città.

"Seasons" è una mostra diffusa, tra Città Alta e Città Bassa, per parlare del tempo che passa, della storia personale e collettiva: che ci fa un bambinetto sulle spalle di Garibaldi?.

