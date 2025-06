Maturità non solo un esame ma anche una prova di crescita L’autenticità è ciò che conta non la perfezione | il saluto del direttore USR Lombardia ai maturandi

Maturità, non solo un esame, ma anche una prova di crescita. L’autenticità è ciò che conta, non la perfezione. Il saluto del direttore USR Lombardia ai maturandi rappresenta un messaggio di incoraggiamento e di orgoglio, ricordando loro che ogni sfida affrontata è un passo verso la propria crescita personale. L’articolo “Maturità, non solo un esame, ma anche una prova di crescita. L’autenticità è ciò che conta, non la perfezione” sembra essere il riconoscimento più autentico di un percorso unico e speciale.

"Anche quest’anno siete giunti al traguardo che segna la conclusione di un lungo percorso e l’inizio di un nuovo capitolo, tutto da scrivere": inizia così la lettera di saluto agli studenti maturandi del direttore generale dell'USR Lombardia, Luciana Volta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

