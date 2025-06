Maturità e AI 1 studente su 3 vorrebbe usarla durante l' esame

L'esame di Stato 2025 si prepara a rivoluzionare il modo in cui gli studenti affrontano le prove, con un'adozione senza precedenti dell'intelligenza artificiale. Circa un terzo dei maturandi intende utilizzarla durante l'esame, aprendo scenari mai visti prima nel sistema scolastico italiano. Ma questa rivoluzione digitale solleva anche interrogativi importanti su etica, preparazione e futuro dell'istruzione. È il momento di riflettere: come cambierà il nostro modo di imparare e valutare?

L’esame di Stato 2025 è forse il primo della storia in cui l'uso dell'IA sarà di massa tra i maturandi: solo 1 su 10, infatti, non ha mai quest'anno fatto ricorso al supporto dell’intelligenza artificiale. E non mancano coloro - circa 1 su 3 - che sono pronti a proseguire anche durante le prove d'esame con tutte le possibili conseguenze del caso. A rivelarlo è un'indagine del portale specializzato Skuola.net condotta su un campione di 1.000 maturandi prossimi all'esame di Stato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it