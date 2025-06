Maturità 2025 l’astronauta Parmitano | L’esame è come una prova teatrale così si gestisce l’ansia

Prepararsi per la maturità 2025 può sembrare una sfida da astronauta, ma con la giusta strategia, anche l'ansia diventa un alleato. Come ha dimostrato Parmitano durante il suo addestramento, lo stress può essere uno stimolo positivo se gestito correttamente. Imparare a dominare questa emozione, trasformandola in energia produttiva, rende ogni prova più affrontabile e ci avvicina al successo. Ecco come trasformare la pressione in potenziale vincente.

"Lo stress non è un nemico, ma un alleato che ti spinge a dare di più. L'addestramento che ho seguito come pilota e astronauta è sempre stato mirato a spostare più in là il punto in cui lo stress si trasforma in distress".

