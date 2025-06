Maturità 2025 | 9 studenti su 10 hanno usato l’IA 1 su 3 pronto a rischiare all’esame

L’Esame di Stato 2025 si prospetta rivoluzionario: per la prima volta nella storia, l’Intelligenza Artificiale diventa una compagna di studi per 9 studenti su 10, con 1 su 3 disposto a rischiare durante l’esame. È un’epoca in cui tecnologia e tradizione si intrecciano, aprendo nuove sfide e opportunità per i giovani maturandi. Ma quali sono le implicazioni di questa rivoluzione digitale? Scopriamolo insieme.

L'esame di Stato 2025 si preannuncia come il primo nella storia in cui l'uso dell'intelligenza artificiale sarà di massa tra i maturandi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

