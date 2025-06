Matteo Rinaldi e Alessia Righetti trionfano nel Bin triathlon

trasformato nel palco di una sfida appassionante, dove sport e solidarietà si sono incontrati in un abbraccio emozionante. Matteo Rinaldi e Alessia Righetti hanno conquistato il podio, aggiungendo un capitolo indimenticabile alla storia di questa splendida manifestazione. Dopo la festa di ieri, il weekend ha celebrato non solo l’atleta in ciascuno di noi, ma anche il cuore generoso della comunità. Un successo che resterà nel ricordo di tutti.

Dopo la grande festa di ieri con la “Family Run” (la passeggiata solidale a favore de “La Prima Coccola ODV”), oltre cinquecento atleti hanno preso parte questa mattina - tra uomini e donne - alla quarta edizione del BIM Triathlon. Per un intero weekend, il lungomare di Bellaria è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Matteo Rinaldi e Alessia Righetti trionfano nel "Bin triathlon"

