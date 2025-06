Materie prime ecco la chiave del Piano d’azione Italia-Argentina

Firma di questo accordo storico, rappresenta un passo cruciale verso una partnership strategica che potrebbe ridefinire il futuro energetico tra Italia e Argentina. Materie prime e innovazione saranno al centro di un piano ambizioso, volto a creare sinergie durature e sostenibili. Un capitolo importante di questa collaborazione sta per scriversi, aprendo nuove opportunitĂ di crescita e sviluppo per entrambi i paesi. Restate con noi per scoprire come questa alleanza plasmerĂ il domani.

C’è un aspetto, tra tanti, che è stato cerchiato in rosso tra Giorgia Meloni e Javier Milei in occasione del recente incontro a Palazzo Chigi: il dialogo politico fra Roma e Buenos Aires è propedeutico al Piano di Azione 2025-2030 che ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra Italia e Argentina, con un focus su settori nevralgici, in primis l’energia e le materie prime. Per cui la cerimonia di scambio dell’accordo tra Eni e YPF SA, alla presenza dei due amministratori delegati, relativo al progetto “Argentina LNG”, per la produzione, trasporto, liquefazione ed esportazione del gas prodotto dal giacimento di Vaca Muerta assume una rilevanza primaria all’interno delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, anche alla luce dell’importanza strategica che il tema sta assumendo su scala mondiale e in rapporto a tutti gi scenari geopolitici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Materie prime, ecco la chiave del Piano d’azione Italia-Argentina

In questa notizia si parla di: Argentina Materie Prime Piano

Sono lieta di aver incontrato oggi a Roma il Presidente della Repubblica argentina, @JMilei, per un colloquio che ha focalizzato l’attenzione sul rafforzamento del già solido partenariato bilaterale fra Italia e Argentina, fondato su valori condivisi e su un profon Partecipa alla discussione

Italia-Argentina: piano azione 2025-2030, cooperazione econommica in settori strategici e materie prime critiche - Italia e Argentina lavoreranno per promuovere la cooperazione in settori chiave per lo sviluppo minerari e nel settore del Gas naturale ... Leggi su agenzianova.com

Italia-Argentina: Meloni e Milei adottano il Piano d'azione 2025-2030 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica argentina Javier Milei ... Leggi su ilsole24ore.com

Italia-Argentina, adottato piano d’azione 2025-2030. Accordo Eni-Ypf sul gas naturale liquefatto - Il colloquio tra la premier Meloni e il presidente Milei ha focalizzato l’attenzione sul rafforzamento del già solido partenariato bilaterale fra i due paesi ... Leggi su dire.it