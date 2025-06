Materia e Radici la pittura di Alfio Quintino Rizzo in mostra all’Archivio storico

Dal 1° al 15 luglio, l’Archivio Storico di Gallipoli apre le porte alla mostra “Materia e Radici. Gesto, colore e memoria in dialogo” di Alfio Quintino Rizzo. Artista autodidatta di Alliste, Rizzo ci invita in un viaggio tra radici profonde e creatività vibrante, dove il gesto pittorico si fonde con la memoria collettiva. Un’occasione imperdibile per scoprire un universo artistico che unisce passato e presente in un abbraccio emozionante.

GALLIPOLI - Dal 1° al 15 luglio prossimi l’Archivio Storico comunale di Gallipoli, in via Sant’Angelo 3, ospiterà la mostra d’arte “Materia e Radici. Gesto, colore e memoria in dialogo” di Alfio Quintino Rizzo, artista autodidatta originario di Alliste, la cui opera intreccia memoria, materia e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Materia e Radici”, la pittura di Alfio Quintino Rizzo in mostra all’Archivio storico

