Matera sceglie il centrodestra | Nicoletti è il nuovo sindaco Terremoto nel Pd | si dimette il segretario regionale

Matera cambia volto e si conferma un feudo di rottura politica, con l’elezione di Antonio Nicoletti, nuovo sindaco del centrodestra. La vittoria, netta e attesa, ha sorpreso anche i più scettici, segnando un terremoto nel panorama locale e smuovendo le acque nel Pd, che si trova a fare i conti con le dimissioni del segretario regionale. Un nuovo capitolo si apre per la città, pronta a guardare avanti.

Antonio Nicoletti è il nuovo sindaco di Matera. La vittoria del candidato del centrodestra è stata chiara a spoglio del ballottaggio ancora in corso, quando al comitato elettorale sono arrivati i risultati di alcuni dei seggi più popolosi della città. A quel punto, quella sensazione che era nell’aria è diventata certezza ed è esploso l’urlo di gioia: era fatta, per il candidato del centrosinistra Roberto Cifarelli non c’era più alcuna possibilità di rimonta. A 50 sezioni scrutinate su 62, poi, il risultato era ancora in crescita e si era attestato oltre il 52%. Partita chiusa: la città dei Sassi, la seconda della Basilicata e unica al mondo per il suo patrimonio storico-naturalistico, torna a sperare, dopo la disastrosa gestione M5S, conclusa anzitempo a ottobre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Matera sceglie il centrodestra: Nicoletti è il nuovo sindaco. Terremoto nel Pd: si dimette il segretario regionale

