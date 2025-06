Masterclass di pianoforte con il M° Roberto Cappello

Scopri l’arte del pianoforte con la masterclass di M° Roberto Cappello, il celebre concertista e didatta. Tre giorni intensi di lezioni al Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto, dedicati all’esplorazione del repertorio solistico, con un focus speciale sulle composizioni per pianoforte con orchestra. Un’occasione unica per approfondire tecniche, interpretazione e passione per la musica, guidati da uno dei più autorevoli esperti del settore. Non perdere questa straordinaria esperienza!

Tre giorni di lezioni durante i quali si affronterà il repertorio solistico per pianoforte con un riguardo speciale per le composizioni per pianoforte solista con orchestra. Questi i temi della nuova masterclass, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello" di Taranto, diretto dal M° Vito Caliandro, che vedrà protagonista il M° Roberto Cappello, concertista e didatta di chiara fama, già Direttore del Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma. Per l'iscrizione occorre presentare la propria candidatura inviando una mail alla Docente Prof.ssa Aida Caroli, referente per la Masterclass

In questa notizia si parla di: Pianoforte Masterclass Roberto Cappello

