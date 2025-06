Mastella e il terzo mandato | Da FdI una mossa confusa Favore a Zaia non alla Lega

La decisione di Mastella di sostenere un terzo mandato da FDI riaccende il dibattito politico, sfidando le decisioni della Corte Costituzionale e riaprendo le questioni sul futuro delle cariche regionali. È una mossa che potrebbe favorire Zaia più che la Lega? La politica italiana si fa sempre più complessa e imprevedibile, lasciando spazio a dubbi e strategie sotterranee. Ma questa nuova fase porterà davvero chiarezza o solo ulteriori incertezze?

Benevento, 9 giugno 2025 – La mossa?????? di Fratelli d’Italia riapre la partita del terzo mandato per i governatori, che sembrava chiusa dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che aveva fermato la corsa del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Riparte davvero la giostra o è solo tatticismo? Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli, grande esperto delle dinamiche partitiche, mostra sempre una straordinaria capacità di leggere i cambiamenti della scena politica italiana. Come valuta l’uscita a sorpresa di Fratelli d’Italia? “È una mossa confusa, prodotta da un ragionamento ambiguo che punta, da un lato, a mettere in difficoltà gli avversari di centrosinistra in Campania, dall’altro ad accontentare Zaia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net