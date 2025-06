Massimo Ferrero furto a casa dell' ex presidente della Sampdoria a Roma | i ladri scappano con gioielli e soldi

Una serata da incubo per l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, vittima di un furto nel cuore di Roma. I ladri, pronti a tutto, sono entrati nella sua casa e sono scappati con gioielli e denaro, lasciando dietro di sé un’ondata di shock e preoccupazione. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza delle celebrità e sulla crescente ondata di crimini nelle zone centrali della capitale.

Furto a casa dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Ieri pomeriggio una banda di ladri si è introdotta nell'abitazione romana del Viperetta in centro storico.

