Massimiliano Felice al Premio CESA | Riavvicinarmi al folk è stato un atto d’amore verso le mie radici

Massimiliano Felice, cantautore e ricercatore sonoro di grande talento, ha ritrovato nel Premio CESA – Folkest 2025 un modo autentico per riavvicinarsi alle sue radici musicali. Con il suo progetto che unisce il repertorio abruzzese e la sfida di cantare in friulano, Felice dimostra come l’amore per le proprie origini possa diventare una preziosa fonte di ispirazione. Un ritorno consapevole alla tradizione, volto a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Massimiliano Felice, cantautore e ricercatore sonoro con una lunga esperienza musicale, è uno dei protagonisti del Premio CESA – Folkest 2025, storico concorso dedicato alla musica popolare italiana. Ospite del podcast Unplugged Playlist, Felice racconta la genesi del suo progetto ispirato al repertorio tradizionale abruzzese e alla sfida creativa di cantare in friulano, come richiesto dal regolamento del concorso. Un ritorno consapevole alla tradizione musicale abruzzese. Dopo anni di esplorazioni musicali trasversali, Massimiliano Felice ha sentito il bisogno di tornare alle origini: “Avevo voglia di rimettere mano a un repertorio che sento mio: quello della tradizione orale abruzzese. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Massimiliano Felice al Premio CESA: “Riavvicinarmi al folk è stato un atto d’amore verso le mie radici”

In questa notizia si parla di: Felice Massimiliano Premio Cesa

Il premio Alberto Cesa approda a Cervasca - 45 per la seconda tappa per il premio Alberto Cesa, premio dedicato al grande musicista torinese fra i principali interpreti del folk revival ... Leggi su targatocn.it

Premio Cesa senza vincitori - Colpo di scena lunedì 23 agosto a Spilimbergo durante la finalissima del concorso Premio Alberto Cesa 2021 ... Leggi su ilgazzettino.it

Folkest, premio Alberto Cesa al gruppo pugliese Yaraka - E' andato agli Yaraka della Puglia il Premio Alberto Cesa che, giunto alla 19/a edizione, viene assegnato ogni anno ad artisti emergenti nell'ambito del festival internazionale di musica folk ... Leggi su ansa.it