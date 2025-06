Massafra Giancarla Zaccaro vince il ballottaggio

Massafra si appresta a scrivere una nuova pagina di storia amministrativa con la vittoria ormai quasi certa di Giancarla Zaccaro al ballottaggio. Mentre le schede vengono scrutinate con attenzione, l’entusiasmo cresce tra i cittadini che sperano in un futuro di rinnovamento e progresso. La sfida è stata dura, ma i primi segnali sembrano assegnare il successo alla candidata sindaca, confermando il suo ruolo di protagonista in questa importante tornata elettorale.

