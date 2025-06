Martusciello perplesso sul fare da vice Chivu | Samuel in attesa – SI

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Cristian Chivu in panchina, ma tra i dubbi e le attese cresce l’incertezza su chi sarà il suo vice. Martusciello, ancora indeciso, riflette sulla scelta, mentre Samuel resta in attesa di sviluppi. La società nerazzurra naviga tra decisioni delicate, nel tentativo di costruire un team solido e compatto. La domanda ora è: chi prenderà il ruolo chiave di vice allenatore?

Martusciello non ha ancora deciso: rimane perplesso sul fare da vice a Cristian Chivu. Samuel rimane in attesa. La situazione in casa Inter sul vice dell’allenatore rumeno. LA SITUAZIONE SUL VICE ALLENATORE – In casa Inter oggi è iniziata ufficialmente l’era di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno intorno alle 16-16.30 avvierà i primi lavori ad Appiano Gentile. Dopo aver risolto il proprio contratto con il Parma, che poche ore fa ha diramato pure un comunicato, l’allenatore si è ritrovato al centro sportivo interista. La dirigenza è presente, così come i primi nuovi collaboratori dello staff tecnico: da Angelo Palombo a Paolo Orlandoni passando per i già presenti Cecchi e Spinelli. 🔗 Leggi su Inter-news.it