martina stefani trionfa nei preliminari della world cup di pattinaggio artistico

Martina Stefani, giovane promessa del pattinaggio artistico, lascia tutti senza fiato con una vittoria incredibile nei preliminari della World Cup. A quasi diciottenne, la talentuosa reggiana di La Vecchia di Vezzano conquista il prestigioso trofeo e si qualifica per i prossimi Mondiali, dimostrando che il suo talento e dedizione la portano sempre più in alto nel panorama internazionale. E questa è solo l’inizio di un viaggio che promette grandi emozioni...

Da stropicciarsi gli occhi, perché la quasi diciottenne Martina Stefani vince "i preliminari" della World Cup, di pattinaggio artistico libero junior denominati last chance (valide sia per conquistare un prestigioso trofeo, ma anche in funzione del ranking per determinare le qualificate ai prossimi Mondiali ). E in effetti Martina, reggiana di La Vecchia di Vezzano e studentessa con profitto del Liceo Moro, questa ultima occasione non se la lascia proprio sfuggire. Supera altre nove ragazze e in modo netto, perché dietro all'azzurrina che vince con 96,80 punti c'è forse la favorita Victoria Baldo a 90,17, l'altra italiana Maya Baldini a 81,97, la portoghese Rita Custodio Alfonso a 79,15 e via via tutte le altre.