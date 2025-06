Marotta | Siamo orgogliosi di Chivu! L’obiettivo rimane vincere

Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo capitolo dell'Inter con Cristian Chivu in panchina. Il presidente Giuseppe Marotta vede nel romeno il leader giusto per riportare la squadra ai vertici e conquistare nuovi obiettivi. Con un contratto fino al 2027, Chivu si prepara a scrivere pagine di successo, dimostrando che il vero obiettivo è sempre vincere. La sfida è lanciata: forza Inter!

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è contento della scelta di Cristian Chivu, o per lo meno appare contento. Il suo primo intervento dopo l'annuncio ufficiale. NUOVO ALLENATORE – Oggi l' Inter ha ufficializzato Cristian Chivu come allenatore per il Mondiale per Club e non solo. Il romeno guiderĂ la squadra nerazzurra per due anni dopo aver firmato il contratto di due anni, precisamente fino al 2027. Nei giorni scorsi il presidente Giuseppe Marotta si era giĂ espresso senza scucirsi troppo. Stavolta Marotta stesso ha commentato a caldo l'annuncio e la novitĂ relativa a Chivu: «Siamo orgogliosi di aver legato un nome storico dell'Inter al ruolo di allenatore.