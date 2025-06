Marotta rivela | Felici di Chivu gli obiettivi saranno sempre gli stessi Se qualcuno farà meglio di noi…

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, esprime entusiasmo per l’ingresso di Cristian Chivu come nuovo allenatore, sottolineando la fiducia nei valori e negli obiettivi della società. In un contesto di sfide sempre più competitive, Marotta ribadisce che i nostri principi rimarranno invariati, anche se altri potrebbero fare meglio di noi. La passione e la determinazione sono il motore che ci guiderà verso nuovi traguardi, perché alla fine, la vera vittoria è restare fedeli ai nostri ideali.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta accoglie Chivu come nuovo tecnico dei nerazzurri: le sue dichiarazioni. Prima dell’inizio dell’evento di presentazione del libro di Vito Cozzoli ‘L’anima sociale e industriale dello sport’ presso la Libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano, del quale ha curato la prefazione, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta accoglie così Cristian Chivu. LE PAROLE – «C’è l’orgoglio di aver legato un nome storico per l’Inter al ruolo di allenatore. Credo che le società di calcio moderne debbano coltivare questa cosa, perché dentro questo personaggio sono racchiusi tanti valori positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta rivela: «Felici di Chivu, gli obiettivi saranno sempre gli stessi. Se qualcuno farà meglio di noi…»

