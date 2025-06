Marotta | "Orgogliosi di aver legato Chivu all'Inter siamo soddisfatti Obiettivi? I soliti lo dice la storia"

Marotta, con orgoglio, sottolinea come il legame tra Chivu e l'Inter sia motivo di soddisfazione, confermando che "gli obiettivi sono i soliti", come ricorda la storia. Cristian Chivu assume ora il ruolo di nuovo allenatore dell’Inter, un passo importante per il club. L’annuncio ufficiale via comunicato rafforza la fiducia nel futuro. La storia continua a scrivere pagine luminose, e questa scelta ne è la prova più evidente.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell`Inter. L`annuncio è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali della societĂ di Viale della Liberazione,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Marotta Quot

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Beppe #Marotta conferma: “Cristian #Chivu non è un ripiego. Era la nostra seconda scelta dopo #Fabregas che il #Como non ha liberato…”. #Inter #calciomercato Partecipa alla discussione

Mi auguro che Marotta sappia quello che dice. E che quello che dice non gli torni indietro tipo Mkhitaryan e gli ingiocabili. Partecipa alla discussione

Marotta: "Orgogliosi di aver legato Chivu all'Inter, siamo soddisfatti. Obiettivi? I soliti, lo dice la storia" - L`annuncio è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali della società di Viale della Liberazione, con il tecnico. Leggi su calciomercato.com

Il Giornale – Inter, mercato non sarà quello che farebbe Marotta. Ma Chivu sarà protetto - Il quotidiano parla delle linee guida di Oaktree rispetto all'imminente futuro dell'Inter e all'approdo dell'allenatore in panchina ... Leggi su fcinter1908.it

L’Inter si riprende Chivu, tifosi delusi e rivolta social contro Marotta e Ausilio: “Non era neanche il piano B” - Dopo il no di Fabregas l'Inter vira su Chivu, allenatore che ha salvato il Parma e che in passato ha allenato la Primavera nerazzurra vincendo anche un campionato. Leggi su sport.virgilio.it