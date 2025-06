Marotta punge | Norvegia Italia? Forse partita peggiore anche di PSG Inter non capisco una cosa

Il calcio italiano sta attraversando una fase complessa, tra sconfitte emblematiche come quella contro la Norvegia e momenti di crisi mai visti prima, come la disfatta dell'Italia. Beppe Marotta analizza con sinceritĂ il difficile periodo, facendo luce sulle radici di questa situazione e sulle sfide che ci attendono. Il futuro del nostro calcio dipende dalla capacitĂ di reagire e risollevarsi: scopriamo insieme le sue riflessioni piĂą profonde.

Marotta ha parlato anche del momento del calcio italiano e della disfatta azzurra con la Norvegia. Le parole di Beppe Marotta sul momento del calcio italiano e tornando sulla sconfitta dell' Inter in finale di Champions con il PSG. Le parole durante la presentazione del libro di Vito Cozzoli dopo quelle su Chivu. LE PAROLE – « Situazione che ha non ha una genesi negli ultimi anni. Baldini che vinto col Pescara nel post gara elencava i motivi. L'involuzione che abbiamo oggi è legata a tanti fattori, si pensa a raggiungere i risultati piuttosto che alla crescita. Mancano strutture, prima si gioca in strada e negli oratori.