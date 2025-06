Marotta non abbassa l’asticella | Inter orgogliosa di Chivu

Beppe Marotta, cuore pulsante dell'Inter, non abbassa mai l’asticella e si mostra orgoglioso di Chivu come nuovo tecnico. Dopo l’annuncio ufficiale, le sue parole ai microfoni di Calciomercato.it rivelano un progetto ambizioso e sicuro, sottolineando la fiducia nella squadra e nel futuro nerazzurro. La scelta di Chivu rappresenta un passo deciso verso nuovi traguardi, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e rafforzando la leadership del club.

Le dichiarazioni del numero uno dei nerazzurri dopo l’ufficialità del nuovo tecnico. Ecco le sue parole ai microfoni di Calciomercato.it Il presidente dell’Inter Beppe Marotta, a margine della presentazione del libro di Vito Cozzoli alla libreria Rizzoli della Galleria di Milano, ha parlato anche ai microfoni di Calciomercato.it sulla scelta di Chivu per il dopo Inzaghi dopo l’ufficialità arrivata nel pomeriggio del tecnico rumeno. (@Calciomercatoit) – Calciomercato.it “ C’è l’orgoglio di aver legato un nome storico alla panchina dell’Inter – esordisce il numero uno dei nerazzurri -. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Marotta non abbassa l’asticella: “Inter orgogliosa di Chivu”

