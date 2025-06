Marotta fa scatenare i tifosi | La sconfitta dell’Italia contro la Norvegia è stata peggiore di quella dell’Inter contro il PSG

Beppe Marotta accende la tifoseria con parole taglienti sulla crisi del calcio italiano e le recenti battute d’arresto delle squadre di vertice. La sconfitta dell’Italia contro la Norvegia, definita peggiore di quella dell’Inter con il PSG, scatena reazioni e riflessioni profonde. Il suo intervento, durante la presentazione del libro di Vito Cozzoli, sottolinea come l’involuzione sia frutto di molteplici fattori, aprendo un dibattito acceso tra appassionati e addetti ai lavori.

Le parole di Beppe Marotta sul momento del calcio italiano e tornando sulla sconfitta dell' Inter in finale di Champions con il PSG. Le parole dell'ex Juve durante la presentazione del libro di Vito Cozzoli PAROLE – « L'involuzione che abbiamo oggi è legata a tanti fattori, si pensa a raggiungere i risultati piuttosto che alla crescita. Mancano strutture, prima si gioca in strada e negli oratori. Credo che si possa fare bene, abbiamo gli allenatori migliori, i giocatori migliori, manca una passione forte.

