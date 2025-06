Marotta | Chivu? Felici di aver scelto un uomo che ha fatto la storia dell' Inter

Durante la presentazione del libro di Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello Sport”, Giuseppe Marotta ha condiviso con entusiasmo la sua soddisfazione per aver scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. Un gesto che testimonia la fiducia nella crescita e nell’eredità dei valori nerazzurri, confermando ancora una volta quanto questa scelta sia stata pensata per scrivere un nuovo capitolo di successo.

Ospite alla presentazione del libro scritto da Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello Sport”, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha spiegato la scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta: "Chivu? Felici di aver scelto un uomo che ha fatto la storia dell'Inter"

