Marotta a Sky | Orgogliosi di esserci affidati a Chivu Tanti non arrivano dove siamo arrivati noi l’obiettivo…

Beppe Marotta, presidente e AD dell’Inter, si mostra orgoglioso della fiducia riposta in Chivu, sottolineando come pochi riescano a raggiungere i risultati della sua squadra. Durante l’evento a Milano, ha evidenziato che l’obiettivo è consolidare la propria leadership, confermando la forza e il valore del progetto nerazzurro. La sua dichiarazione riflette la determinazione di un club che punta sempre più in alto, puntando a scrivere nuove pagine di successo nel calcio italiano ed europeo.

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha commentato così la scelta di Chivu come nuovo allenatore. Intervistato da Sky Sport a margine dell'evento di presentazione del libro 'L'anima industriale e sociale dello Sport' che si è tenuto in Galleria Vittorio Emanuele, in centro a Milano, il presidente dell'I nter, Beppe Marotta, ha parlato della scelta di affidare la panchina a Chivu e degli obiettivi del club per il prossimo anno. Intanto l'esperienza del tecnico romeno sulla panchina interista inizierà subito col Mondiale per Club negli USA. SU CHIVU – « Siamo molto orgogliosi di aver affidato la conduzione della prima squadra a Chivu che non solo è un bravissimo allenatore ma impersonifica i valori autentici del valore del club e della sua storia, siamo molto fiduciosi ».

