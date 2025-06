Marijuana nascosta fra l' ufficio e il rullo per lavare i mezzi | denunciato titolare di autolavaggio

Un nuovo episodio che desta preoccupazione scuote la comunità: un autolavaggio di Agrigento si trasforma in scena di un'operazione antidroga. Tra l’ufficio e il rullo per il lavaggio, infatti, sono stati scoperti circa 65 grammi di marijuana, portando alla denuncia del titolare. La scoperta sottolinea come il rischio di illegalità possa nascondersi anche nei luoghi più insospettabili, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti.

Marijuana nascosta fra l'ufficio e il rullo per il lavaggio dei mezzi. Sono circa 65 i grammi di "roba", marijuana per la precisione, che sono stati sequestrati ad un agrigentino quarantacinquenne, che è stato denunciato alla Procura per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Marijuana nascosta fra l'ufficio e il rullo per lavare i mezzi": denunciato titolare di autolavaggio

