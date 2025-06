Marianucci | Orgoglioso che il Napoli mi ha voluto non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni

Luca Marianucci, difensore dell’Empoli, esprime con entusiasmo e orgoglio la sua gioia per aver scelto di vestire la maglia del Napoli. Con il sorriso e grande determinazione, è impaziente di conoscere i nuovi compagni e di iniziare questa avventura sotto la guida di Antonio Conte. Un trasferimento che accende le speranze e rafforza la passione dei tifosi azzurri. La sua motivazione sarà sicuramente un valore aggiunto per la squadra partenopea.

Le parole del difensore pronto a vestire la maglia partenopea. Luca Marianucci, difensore dell'Empoli pronto al passaggio nel Napoli di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

